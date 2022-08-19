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«Аякс» продлил контракт с Тимбером до 2025 года. Игрока хотел купить «Манчестер Юнайтед»

«Аякс» продлил контракт с Тимбером до 2025 года. Игрока хотел купить «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер продлил контракт с амстердамским клубом. Об этом сообщает пресс-служба голландцев. Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года.

Юрриен Тимбер в минувшем сезоне провёл за «Аякс» 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в € 35 млн. Предыдущий контракт нидерландского игрока обороны с «Аяксом» был заключён на срок до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Юрриен Тимбер хочет сохранить место в составе сборной Нидерландов перед чемпионатом мира 2022 года. Нидерландский защитник посчитал, что переход в другой клуб ослабит его позиции в сборной.

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