Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» за переход Каземиро

Английский «Манчестер Юнайтед» всё ближе к подписанию опорного полузащитника мадридского «Реала» Каземиро, сообщает The Athletic.
По информации издания, если все нюансы сделки и личного контракта с бразильцем будут улажены, манкунианцы заплатят чемпионам Испании € 60 млн сразу и ещё € 10 млн позднее в виде бонусов в случае выполнения ряда пунктов и условий соглашения.
Отмечается, что переговорный процесс существенно продвинулся, а в «Манчестер Юнайтед» уже уверены в подписании Каземиро. На ближайшие дни уже намечается медосмотр полузащитника в английском клубе. В «Реале» бразилец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов. «МЮ» готов предложить Каземиро зарплату на уровне Давида де Хеа, который зарабатывает порядка € 413 тыс в неделю.
The Athletic добавляет, что манкунианцы с приобретением Каземиро рассчитывают лучше раскрыть потенциал другого бразильца – Фреда.
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