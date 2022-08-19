Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» за переход Каземиро

Английский «Манчестер Юнайтед» всё ближе к подписанию опорного полузащитника мадридского «Реала» Каземиро, сообщает The Athletic.



По информации издания, если все нюансы сделки и личного контракта с бразильцем будут улажены, манкунианцы заплатят чемпионам Испании € 60 млн сразу и ещё € 10 млн позднее в виде бонусов в случае выполнения ряда пунктов и условий соглашения.



Отмечается, что переговорный процесс существенно продвинулся, а в «Манчестер Юнайтед» уже уверены в подписании Каземиро. На ближайшие дни уже намечается медосмотр полузащитника в английском клубе. В «Реале» бразилец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов. «МЮ» готов предложить Каземиро зарплату на уровне Давида де Хеа, который зарабатывает порядка € 413 тыс в неделю.



The Athletic добавляет, что манкунианцы с приобретением Каземиро рассчитывают лучше раскрыть потенциал другого бразильца – Фреда.