ЦСКА анонсировал выступление певицы Ёлки 21 августа перед матчем с «Ахматом»
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В воскресенье, 21 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве перед началом игры 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат» состоится выступление певицы Ёлки.
«Мы с тобой проводим это лето!» Провожаем лето вместе с Ёлкой – популярная исполнительница выступит прямо на поле «ВЭБ Арены» 21 августа перед матчем с «Ахматом». Начало концерта в 14:20», – гласит публикация в официальном телеграм-канале московского ЦСКА.
После пяти туров чемпионата России армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова одержала победы над «Уралом» (2:0), «Сочи» (3:0) и «Факелом» (4:1), а также сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (2:2) и уступила «Зениту» (1:2). Грозненский «Ахмат» – на восьмом месте с отставанием от ЦСКА в два очка.
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