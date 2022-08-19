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Суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по аннулированию контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по аннулированию контракта Мбаппе с «ПСЖ»
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Административный суд Парижа отклонил иск испанской Ла Лиги с требованием аннулировать контракт нападающего Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» в связи с предполагаемым нарушением правил финансового фэйр-плей, информирует Get French Football News.

В июле организация обратилась в суд, призывая приостановить соглашение Мбаппе с «ПСЖ», однако в итоге иск был отклонён. Административный суд Парижа постановил, что в контракте футболиста со столичным французским клубом «нет доказательств серьёзного и прямого ущерба».

Напомним, в мае лидер сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых оформил 38 голов и отдал 26 результативных передач.

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