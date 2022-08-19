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Соболев пять с половиной часов раздавал автографы болельщикам в магазине на Арбате

Соболев пять с половиной часов раздавал автографы болельщикам в магазине на Арбате
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев провёл автограф-сессию для болельщиков красно-белых. Она продолжалась пять с половиной часов, о чём сообщила клубная пресс-служба.

«Пять с половиной часов раздачи автографов болельщикам, чтобы никто не остался без росписи с фото», – гласит публикация московского клуба в официальном телеграм-канале.

В текущем сезоне Соболев принял участие во всех пяти турах чемпионата России. В стартовой игре с «Ахматом» он вышел на замену на второй тайм вместо Шамара Николсона, а в последующих четырёх матчах неизменно был в стартовом составе. На счету Александра гол в домашней встрече с «Оренбургом», а также результативные передачи – две с «Уралом» и одна с «Сочи».

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