Соболев пять с половиной часов раздавал автографы болельщикам в магазине на Арбате
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев провёл автограф-сессию для болельщиков красно-белых. Она продолжалась пять с половиной часов, о чём сообщила клубная пресс-служба.
«Пять с половиной часов раздачи автографов болельщикам, чтобы никто не остался без росписи с фото», – гласит публикация московского клуба в официальном телеграм-канале.
В текущем сезоне Соболев принял участие во всех пяти турах чемпионата России. В стартовой игре с «Ахматом» он вышел на замену на второй тайм вместо Шамара Николсона, а в последующих четырёх матчах неизменно был в стартовом составе. На счету Александра гол в домашней встрече с «Оренбургом», а также результативные передачи – две с «Уралом» и одна с «Сочи».
Комментарии
- 19 августа 2022
-
03:48
-
03:18
-
03:03
-
02:52
-
02:42
-
02:23
-
02:07
-
01:54
-
01:38
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:18
-
00:07
-
00:01
- 18 августа 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
22:53
-
22:39
-
22:21
-
22:10
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:37
Партнерский контент