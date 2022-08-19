Экс-форвард «Астон Виллы» назвал Роналду тухлым яйцом в раздевалке «МЮ»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор, проведший за команду 391 матч и забивший 86 голов, высказался о пребывании Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Я чувствую, что он может быть тухлым яйцом в раздевалке «МЮ». Там много молодых игроков, с которыми Роналду, вероятно, не разговаривает. Видел сообщения о том, что он сидит один. Криштиану и Фернандеш, наверное, сидят там и беседуют по-португальски, игнорируя остальных. Представляю, что там у них в раздевалке – думаю, всё очень ядовито. Даже когда «Юнайтед» проигрывает, они всякий раз вынуждены говорить о Роналду. Избавьтесь от него и играйте со свежими, молодыми талантами», – цитирует Агбонлахора Football Insider.
Напомним, Роналду на протяжении всего лета хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не готовился с командой к новому сезону, но до сих пор остаётся в клубе, а главный тренер Эрик тен Хаг выпускал его в двух матчах АПЛ – на замену с «Брайтоном» и в старте с «Брентфордом». Манкунианцы потерпели два поражения – 1:2 и 0:4 соответственно.
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