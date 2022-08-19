Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Астон Виллы» назвал Роналду тухлым яйцом в раздевалке «МЮ»

Экс-форвард «Астон Виллы» назвал Роналду тухлым яйцом в раздевалке «МЮ»
Комментарии

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор, проведший за команду 391 матч и забивший 86 голов, высказался о пребывании Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я чувствую, что он может быть тухлым яйцом в раздевалке «МЮ». Там много молодых игроков, с которыми Роналду, вероятно, не разговаривает. Видел сообщения о том, что он сидит один. Криштиану и Фернандеш, наверное, сидят там и беседуют по-португальски, игнорируя остальных. Представляю, что там у них в раздевалке – думаю, всё очень ядовито. Даже когда «Юнайтед» проигрывает, они всякий раз вынуждены говорить о Роналду. Избавьтесь от него и играйте со свежими, молодыми талантами», – цитирует Агбонлахора Football Insider.

Напомним, Роналду на протяжении всего лета хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не готовился с командой к новому сезону, но до сих пор остаётся в клубе, а главный тренер Эрик тен Хаг выпускал его в двух матчах АПЛ – на замену с «Брайтоном» и в старте с «Брентфордом». Манкунианцы потерпели два поражения – 1:2 и 0:4 соответственно.

Высокомерие Криштиану Роналду проявилось во всей красе. «МЮ» уже начал терять терпение Высокомерие Криштиану Роналду проявилось во всей красе. «МЮ» уже начал терять терпение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022