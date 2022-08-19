Черчесов после 4:0 с «Шэмрок Роверс»: ничего не изменилось, второй матч начнётся с 0:0

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов призывает своих подопечных ответственно отнестись ко второму матчу плей-офф квалификации Лиги Европы с ирландским «Шэмрок Роверс», несмотря на уверенную победу в Будапеште.



«Независимо от результата, тренер всегда должен оставаться объективным. Мы, конечно, довольны победой 4:0, но нам ещё предстоит очень долгий путь. В этом сезоне мы постоянно в воздухе: уже побывали в Костанае, в Азербайджане, теперь готовимся к выезду в Ирландию. Там достаточно жёсткий футбол. Как нужно готовиться ментально? Этот матч также начнётся с ничейного счёта 0:0. Ничего не изменилось. И «Ференцварош», и соперник хотят попасть в групповой этап Лиги Европы. Нужно проанализировать первую встречу, чтобы правильно подойти к ответной», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».