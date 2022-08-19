37-летняя американка, потроллившая Роналду, забила победный гол в матче Лиги чемпионов

Вечером 18 августа в городе Мурска-Собота состоялся квалификационный матч женской Лиги чемпионов, в котором чемпион Словении «Помурье» принимал ирландский «Шелбурн». Гости победили на выезде со счётом 1:0, а единственный гол забила Хизер О'Рейли.



Напомним, накануне этой игры 37-летняя О'Рейли опубликовала пост в «Твиттере», в котором потроллила Криштиану Роналду. «Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет», – написала Хизер под своей игровой фотографией и намекнула, что это юмор, сопроводив текст соответствующим эмодзи.



37-летняя американка, ранее выступавшая за клубы из США и лондонский «Арсенал», отличилась на четвёртой минуте матча, принеся таким образом победу «Шелбурну». Она завершила карьеру в 2019 году, но вернулась в футбол специально, чтобы принять участие в женской Лиге чемпионов в составе ирландского клуба.



Криштиану Роналду всё ещё остаётся футболистом «МЮ». На протяжении всего межсезонья сообщается о его желании сменить клуб. Португалец желает играть за команду, которая примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023.