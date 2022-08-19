Фабио Капелло высказался о дуэте Дзюбы и Балотелли в атаке «Адана Демирспор»

Бывший главный тренер сборной России, семикратный чемпион Италии в качестве наставника «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал новость о том, что нападающий Артём Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
«Я не видел Дзюбу в деле уже довольно давно, но он был результативен в чемпионате России и в матчах за сборную. «Адана» строит крепкую команду, за них уже играет ряд очень хороших футболистов. Думаю, что это неплохой вариант для Дзюбы. Они могут составить интересный атакующий дуэт вместе с Балотелли», – приводит слова Капелло «РБК Спорт».
Фабио Капелло часто высказывается о российских тренерах и футболистах. Ранее он отметил, что экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин – нереализованный талант, а Сергей Семак смог бы добиться большого успеха в европейском гранде.
Главным тренером «Адана Демирспор» является итальянец Винченцо Монтелла, который несколько лет играл под руководством Фабио Капелло в «Роме». А в составе «Адана Демирспор» есть ещё один экс-футболист «Зенита» – защитник Ярослав Ракицкий.
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