В матчах чемпионата Украины арбитры при воздушной тревоге будут уводить команды в укрытие

Украинцы утвердили для проведения футбольных соревнований в новом сезоне инструкцию на уровне Министерства молодёжи и спорта, согласовав её с оборонным ведомством и полицией.



«Матчи проводятся без зрителей. Разрешено участие ограниченного количества аккредитованных лиц – футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медицинская служба, ГСЧС, Нацполиция.



Операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести в готовность укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Укрытия должны быть от стадионов на расстоянии не более 500 метров.



В случае объявления воздушной тревоги диктор стадиона должен объявить: «Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!». Арбитр матча сразу даёт свисток об остановке матча и вместе с командами следует в укрытие», – написал в соцсети министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Первый тур украинской Премьер-лиги намечен на 23 августа. Чемпион страны «Шахтёр» примет харьковский «Металлист 1925», а вице-чемпион, «Динамо», сыграет с «Ингульцом». Очная встреча «Шахтёра» с «Динамо» запланирована на седьмой тур – в середине октября.