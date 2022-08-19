Данни: Дзюба — потрясающий футболист, он принесёт много побед «Адана Демирспор»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался о переходе другого экс-игрока сине-бело-голубых – 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Я очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем — потрясающий футболист, уверен, он принесёт много побед новому клубу и вместе с командой добьётся успехов. С Дзюбой «Адана Демирспор» точно будет забивать много голов! Желаю Артёму больших побед и крепко обнимаю его», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.