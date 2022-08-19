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Киевское «Динамо» намерено сменить место проведения домашних матчей в еврокубках

Киевское «Динамо» намерено сменить место проведения домашних матчей в еврокубках
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Руководство киевского «Динамо» решило сменить место дислокации временной домашней арены клуба в Польше. Об этом сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на информацию журналиста Петра Слонко.

Украинский клуб намерен сменить стадион ЛКС в Лодзи на домашнюю арену польской «Краковии» — стадион имени Юзефа Пилсудского, вместимостью около 31 тыс. Причины данного решения не раскрываются.

Напомним, на этой неделе киевское «Динамо» провело номинальный домашний матч с «Бенфикой» в рамках плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. Португальцы оказались сильнее, одержав победу со счётом 2:0. Ответный матч пройдёт на домашнем поле «Бенфики». В случае прохода португальцев киевляне окажутся на групповом этапе Лиги Европы.

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