Каземиро близок к уходу из «Реала», Медведев — в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру

Бразильский хавбек «Реала» Каземиро близок к переезду на Туманный Альбион, российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», а Артём Дзюба официально перешёл в клуб из Турции. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».