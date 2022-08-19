Каземиро близок к уходу из «Реала», Медведев — в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру
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Бразильский хавбек «Реала» Каземиро близок к переезду на Туманный Альбион, российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», а Артём Дзюба официально перешёл в клуб из Турции. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» за переход Каземиро.
- Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Шаповалова.
- Артём Дзюба стал игроком «Адана Демирспор».
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