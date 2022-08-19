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Каземиро близок к уходу из «Реала», Медведев — в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру

Каземиро близок к уходу из «Реала», Медведев — в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру
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Бразильский хавбек «Реала» Каземиро близок к переезду на Туманный Альбион, российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», а Артём Дзюба официально перешёл в клуб из Турции. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» за переход Каземиро.
  2. Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Шаповалова.
  3. Артём Дзюба стал игроком «Адана Демирспор».
  4. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс» в матче раунда плей-офф Лиги Европы.
  5. Норвегии грозит отстранение от международных турниров за нарушение антидопингового кодекса.
  6. Глава Формулы-1: гонок в России больше не будет.
  7. CBS: «Боруссия» Дортмунд — единственный клуб, который готов подписать Роналду.
  8. «Торпедо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Николай Ковардаев.
  9. Определились все пары 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
  10. В матчах чемпионата Украины арбитры при воздушной тревоге будут уводить команды в укрытие.
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