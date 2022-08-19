Гендиректор «Зенита» отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе бывшего 33-летнего российского нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Артёму удачи в «Демирспоре». Чтобы был полный спорт», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.