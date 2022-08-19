Юрген Клинсман назвал фаворитов в борьбе за победу на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман высказался о борьбе за победу на предстоящем чемпионате мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре.
«Честно говоря, я думаю, что для того, чтобы квалифицировать команду как фаворита, нужно посмотреть, как прошла отбор на чемпионат мира каждая из команд. Исходя из этого, на сегодня Аргентина и Бразилия имеют наибольшие шансы. Это команды, которые очень мотивированы и жаждут добиться успеха в Катаре. После, очевидно, идут Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Но, без сомнения, им будет очень сложно обыграть южноамериканцев. Начиная с Италии 90-х, Аргентина должна была выиграть ещё пару чемпионатов мира. Возможно, это произойдёт в Катаре. Почему бы и нет? Я бы хотел, чтобы они победили, особенно ради Месси. Что ещё на этот раз можно подарить ему в качестве рождественского подарка», — приводит слова Клинсмана Ole.
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