Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клинсман назвал фаворитов в борьбе за победу на ЧМ-2022 в Катаре

Юрген Клинсман назвал фаворитов в борьбе за победу на ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман высказался о борьбе за победу на предстоящем чемпионате мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре.

«Честно говоря, я думаю, что для того, чтобы квалифицировать команду как фаворита, нужно посмотреть, как прошла отбор на чемпионат мира каждая из команд. Исходя из этого, на сегодня Аргентина и Бразилия имеют наибольшие шансы. Это команды, которые очень мотивированы и жаждут добиться успеха в Катаре. После, очевидно, идут Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Но, без сомнения, им будет очень сложно обыграть южноамериканцев. Начиная с Италии 90-х, Аргентина должна была выиграть ещё пару чемпионатов мира. Возможно, это произойдёт в Катаре. Почему бы и нет? Я бы хотел, чтобы они победили, особенно ради Месси. Что ещё на этот раз можно подарить ему в качестве рождественского подарка», — приводит слова Клинсмана Ole.

Новость по теме
Сборные Бразилии и Аргентины не будут переигрывать матч отбора ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022