Карпин отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на переход бывшего нападающего «Спартака» и «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.