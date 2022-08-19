Криштиану Роналду недоволен работой тен Хага, но готов остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов остаться в команде, несмотря на недовольство трансферами клуба и работой главного тренера Эрика тен Хага, утверждает CBS. По данным источника, 37-летний португалец не принял стиль и тактику специалиста, но понимает, что вряд ли куда-то уйдёт этим летом.
Утверждается, что Роналду недоволен наказаниями, которые тен Хаг придумывает для игроков за неудачное начало сезона. Криштиану заставили пробежать круги наравне с другими футболистами. Сам Роналду спокойно выполнил задание, но не согласился с тренером.
Сейчас Криштиану сосредоточен на том, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. В связи с этим он не планирует разрывать контракт с «Манчестер Юнайтед». Если клуб не получит соответствующего устраивающего предложения, то Роналду останется.
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