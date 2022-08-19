Руни: нужно напомнить Мбаппе, что у Месси в 23 года было уже четыре «Золотых мяча»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. В последнем матче парижан 23-летний француз толкнул плечом Лионеля Месси и прошёл мимо, даже не извинившись. А после этого Мбаппе начал спорить с Неймаром о том, кто будет бить пенальти.

«23-летний Мбаппе бросает вызов Месси. Я никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана. Кто-то должен напомнить Мбаппе, что в 23 года у Месси уже было четыре «Золотых мяча», — приводит слова Руни Globo Esporte.

Ранее французские СМИ сообщали, что Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. Вследствие этого отношения между футболистами заметно испортились. Бразилец и француз даже провели встречу со спортивным директором парижской команды Лукасом Кампосом, чтобы уладить конфликт.