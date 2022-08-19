Невилл критически отозвался о возможной продаже акций «МЮ» американскому фонду
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможной продаже акций клуба американскому инвестиционному фонду Apollo. Ранее сообщалось, что фонд заинтересован в приобретении акций «МЮ».
«Если информация о том, что семья Глейзеров готова частично продать «Манчестер Юнайтед» верна, то это совершенно неприемлемо. В Apollo должны понимать, что в Манчестере им будут не рады», — написал Невилл в соцсетях.
Семья Глейзеров, владеющая клубом, уже давно подвергается критике со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед». Фанаты считают, что именно из-за неудачного руководства американских бизнесменов результаты команды в последние годы резко ухудшились.
В межсезонье в «МЮ» сменился главный тренер. Команду возглавил Эрик тен Хаг.
Новость по темеЯн Зоммер отреагировал на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
- 19 августа 2022
-
11:56
-
11:47
-
11:43
-
11:32
-
11:20
-
11:03
-
10:58
-
10:46
-
10:43
-
10:39
-
10:18
-
09:54
-
09:39
-
09:33
-
09:25
-
08:53
-
08:36
-
08:30
-
06:35
-
05:48
-
05:36
-
05:25
-
04:59
-
04:42
-
04:37
-
04:26
-
03:48
-
03:18
-
03:03
-
02:52
-
02:42
-
02:23
-
02:07
-
01:54
-
01:38
Партнерский контент