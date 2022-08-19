Невилл критически отозвался о возможной продаже акций «МЮ» американскому фонду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможной продаже акций клуба американскому инвестиционному фонду Apollo. Ранее сообщалось, что фонд заинтересован в приобретении акций «МЮ».



«Если информация о том, что семья Глейзеров готова частично продать «Манчестер Юнайтед» верна, то это совершенно неприемлемо. В Apollo должны понимать, что в Манчестере им будут не рады», — написал Невилл в соцсетях.



Семья Глейзеров, владеющая клубом, уже давно подвергается критике со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед». Фанаты считают, что именно из-за неудачного руководства американских бизнесменов результаты команды в последние годы резко ухудшились.

В межсезонье в «МЮ» сменился главный тренер. Команду возглавил Эрик тен Хаг.