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Невилл критически отозвался о возможной продаже акций «МЮ» американскому фонду

Невилл критически отозвался о возможной продаже акций «МЮ» американскому фонду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможной продаже акций клуба американскому инвестиционному фонду Apollo. Ранее сообщалось, что фонд заинтересован в приобретении акций «МЮ».

«Если информация о том, что семья Глейзеров готова частично продать «Манчестер Юнайтед» верна, то это совершенно неприемлемо. В Apollo должны понимать, что в Манчестере им будут не рады», — написал Невилл в соцсетях.

Семья Глейзеров, владеющая клубом, уже давно подвергается критике со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед». Фанаты считают, что именно из-за неудачного руководства американских бизнесменов результаты команды в последние годы резко ухудшились.

В межсезонье в «МЮ» сменился главный тренер. Команду возглавил Эрик тен Хаг.

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