Полузащитник «Динамо» Никола Моро может перейти в «Болонью»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 24-летнего хорвата заинтересована «Болонья», информирует журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, итальянский клуб уже начал переговоры с представителями футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Моро намерен покинуть «Динамо» в летнее трансферное окно. Агенты Моро искали для хорвата новый клуб. При этом отмечалось, что уход Николы на правах свободного агента по обоюдному согласию сторон исключён. Действующий контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2021/2022 Моро провёл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Никола провёл за бело-голубых пять матчей и отдал два голевых паса. Ранее футболист выступал за загребское «Динамо».