Анчелотти недоволен возможным уходом Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен тем, что полузащитник команды Каземиро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Эду Агирре из издания El Chiringuito. По данным источника, итальянский специалист считает 30-летнего бразильца важным игроком основного состава. Анчелотти полагает, что «Реал» не сможет заменить игрока в краткосрочной перспективе.
По данным СМИ, манкунианцы заплатят чемпионам Испании € 60 млн сразу и ещё € 10 млн позднее в виде бонусов в случае выполнения ряда пунктов и условий соглашения.
Отмечается, что переговорный процесс существенно продвинулся, а в «Манчестер Юнайтед» уже уверены в подписании Каземиро. На ближайшие дни уже намечается медосмотр полузащитника в английском клубе. В «Реале» бразилец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов. «МЮ» готов предложить Каземиро зарплату на уровне Давида де Хеа, который зарабатывает порядка € 413 тыс. в неделю.
- 19 августа 2022
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