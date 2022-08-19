«Триггером стал уход главного тренера». Мартынович — об отъезде легионеров из «Краснодара»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался об отъезде легионеров из «Краснодара» в сезоне-2021/2022. Напомним, ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами из России – этим правом воспользовались почти все иностранцы из «Краснодара». В прошлом сезоне Мартынович выступал именно за «быков».

«Как уезжали легионеры? Триггером стал отъезд главного тренера.

Зачинщиком был Крыховяк? Изнутри команды я не видел, чтобы было так. Гжегож уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа. Это был тяжёлый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом. У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора ещё и жена была на сносях.

Зачем уезжали Кайо и Рамирес? Может, у них был разговор с руководством о финансах. Это всё-таки немаловажно. Обычно как: получает легионер зарплату, покупает доллары-евро и выводит. А тут что с этими деньгами делать, даже если они придут?

Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: «А что мне делать?» На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте. Хорошим легионерам важно играть в евроку