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«Триггером стал уход главного тренера». Мартынович — об отъезде легионеров из «Краснодара»

«Триггером стал уход главного тренера». Мартынович — об отъезде легионеров из «Краснодара»
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Защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался об отъезде легионеров из «Краснодара» в сезоне-2021/2022. Напомним, ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами из России – этим правом воспользовались почти все иностранцы из «Краснодара». В прошлом сезоне Мартынович выступал именно за «быков».

«Как уезжали легионеры? Триггером стал отъезд главного тренера.

Зачинщиком был Крыховяк? Изнутри команды я не видел, чтобы было так. Гжегож уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа. Это был тяжёлый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом. У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора ещё и жена была на сносях.

Зачем уезжали Кайо и Рамирес? Может, у них был разговор с руководством о финансах. Это всё-таки немаловажно. Обычно как: получает легионер зарплату, покупает доллары-евро и выводит. А тут что с этими деньгами делать, даже если они придут?

Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: «А что мне делать?» На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте. Хорошим легионерам важно играть в еврокубках, быть на виду. И когда Россию исключили, это тоже повлияло. Не нужно питать иллюзий насчёт того, что РПЛ много кто смотрит. Хотя мне, допустим, чемпионат России иногда интереснее, чем Италии. Он как-то ближе, много знакомых людей, своя среда. Да и «Урал» с «Нижним» иногда могут такое устроить, что вообще», — приводит слова Мартыновича Sport24.

Кто из легионеров жёстче всех «кинул» российские клубы на деньги. Таких всего четверо Кто из легионеров жёстче всех «кинул» российские клубы на деньги. Таких всего четверо
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