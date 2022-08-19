Суд Парижа отклонил иск Примеры с требованием расторгнуть контракт «ПСЖ» и Мбаппе
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Суд Парижа принял решение отклонить иск Примеры с требованием расторгнуть контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Об этом сообщает Onze Mondial. По данным источника, суд не увидел нарушений финансового фэйр-плей в соглашении «ПСЖ» и Мбаппе.
Ранее СМИ сообщали, что зарплата Мбаппе по новому контракту составит € 100 млн в год, а подписной бонус — € 300 млн.
Предполагалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал» в качестве свободного агента по истечении контракта с «ПСЖ». Но в итоге француз подписал новое соглашение с парижанами. После этого в Примере заявили о нарушении правил финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ». Руководство лиги пыталось добиться расторжения контракта игрока и клуба. Но, по всей видимости, добиться этого уже не удастся.
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