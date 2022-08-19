Каррера: связка Дзюбы и Балотелли будет разрывать оборону соперников в чемпионате Турции

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход экс-нападающего красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Отметим, 33-летний россиянин стал одноклубником эпатажного итальянского форварда Марио Балотелли.

«Дзюба и Балотелли — два качественных и физически сильных нападающих. Их связка будет одной из самых интересных и забивных в чемпионате Турции. На пару они будут разрывать оборону соперников», — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.