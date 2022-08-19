Ловрен и Барриос обратились к Дзюбе после его перехода в турецкий клуб

Футболисты «Зенита» Вильмар Барриос и Деян Ловрен обратились к своему бывшему партнёру по команде Артёму Дзюбе после его перехода в турецкий «Адана Демирспор».

Дзюба опубликовал в соцсетях пост, посвящённый подписанию контракта с новым клубом. Барриос обратился к нему в комментариях: «Удачи, друг». Позже похожим сообщением отметился и Ловрен: «Удачи, Артём».

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.