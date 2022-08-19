Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловрен и Барриос обратились к Дзюбе после его перехода в турецкий клуб

Ловрен и Барриос обратились к Дзюбе после его перехода в турецкий клуб
Комментарии

Футболисты «Зенита» Вильмар Барриос и Деян Ловрен обратились к своему бывшему партнёру по команде Артёму Дзюбе после его перехода в турецкий «Адана Демирспор».

Дзюба опубликовал в соцсетях пост, посвящённый подписанию контракта с новым клубом. Барриос обратился к нему в комментариях: «Удачи, друг». Позже похожим сообщением отметился и Ловрен: «Удачи, Артём».

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.

«Боже, помоги командам Суперлиги». Что пишут о трансфере Дзюбы в Турции «Боже, помоги командам Суперлиги». Что пишут о трансфере Дзюбы в Турции
Дзюба совершил большую ошибку. Ужасный выбор клуба для продолжения карьеры Дзюба совершил большую ошибку. Ужасный выбор клуба для продолжения карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022