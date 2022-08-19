Гендиректор «Боруссии»: идея привлечения Роналду привлекательна, но контактов с ним нет
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал возможный переход в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец может перейти в немецкий коллектив, чтобы выступать в Лиге чемпионов.
«Мне нравится этот футболист. Идея привлечения Роналду на «Сигнал Идуна Парк» привлекательна. Но ни с одной из сторон нет никаких контактов. Поэтому стоит закрыть эту тему», — приводит слова Ватцке журналист Флориан Плеттенберг.
В дебютной игре сезона за «МЮ» Роналду начал матч с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя лишь на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью. Однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.
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