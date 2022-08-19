Клопп: разгромы «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне не помогут «Ливерпулю» в нынешнем
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что успешная игра его команды в матчах с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне уже не имеет значения. В прошлом сезоне «Ливерпуль» побеждал со счётом 5:0 и 4:0. Команды теперь встретятся в матче 3-го тура нового сезона АПЛ, игра пройдёт в понедельник, 22 августа, на «Олд Траффорде».
«Я бы предпочёл сыграть с «Манчестер Юнайтед» не после их поражения, а после их победы 5:0. Ещё в прошлом сезоне я понимал, что наши победы в матчах с ними не будут иметь значения в следующем сезоне. Поэтому меня совершенно не интересуют те результаты. Это разные матчи и разные ситуации. Пожалуй, игроки «Манчестер Юнайтед» лишь будут ещё более мотивированы», — цитирует Клоппа Independent.
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