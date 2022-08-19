Божович: то, как в Европе относятся к российским спортсменам и простым людям, это стыдно

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и других клубов Миодраг Божович высказался по поводу отношения к представителям России в Европе. По его мнению, даже к немцам во времена Второй мировой войны отношение было лучше.

«Недавно я называл уехавших из РПЛ легионеров предателями? Я говорил про людей, которые уходили и ничего не говорили, кто просто сбегал. Ты можешь уйти — это твой выбор, никто никого не держит, я ведь сам был в России в этот момент. Но ты ведь можешь уйти по-хорошему, сказав: «До свидания» и «Спасибо». А так, как поступили некоторые легионеры, это некрасиво.

Вообще спорт должен быть вне политики. Но, к сожалению, как мы видим, сейчас всё — политика. В Европе на словах много демократии, но на деле это не так. То, что происходит с российскими спортсменами и вообще простыми людьми, как к ним относятся, это стыдно. Даже к немцам, когда была Вторая мировая, не было такого отношения», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».