Конте заявил, что игроки «Тоттенхэма» должны чувствовать кровь своих соперников

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте призвал своих подопечных не жалеть соперников. Перед матчем 3-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» итальянец заявил, что футболистам стоит действовать более агрессивно.



«Нужно, чтобы они почувствовали кровь своего соперника, попробовали уничтожить его в спортивном плане. Я постоянно прошу их об этом. Да, мы сделали шаг вперёд, но пока этого недостаточно.



Очень важно быть противным для соперника, грязным. Это очень важно! Когда у тебя есть амбиции, нужно думать только о победе. Ничья, как по мне, это наполовину поражение. Я пытаюсь донести свои мысли до игроков», — цитирует Конте Mirror.

Ранее сам Конте показал пример боевого духа, устроив стычку с наставником «Челси» Томасом Тухелем после матча 2-го тура АПЛ (2:2).