Конте заявил, что игроки «Тоттенхэма» должны чувствовать кровь своих соперников

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте призвал своих подопечных не жалеть соперников. Перед матчем 3-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» итальянец заявил, что футболистам стоит действовать более агрессивно.
«Нужно, чтобы они почувствовали кровь своего соперника, попробовали уничтожить его в спортивном плане. Я постоянно прошу их об этом. Да, мы сделали шаг вперёд, но пока этого недостаточно.
Очень важно быть противным для соперника, грязным. Это очень важно! Когда у тебя есть амбиции, нужно думать только о победе. Ничья, как по мне, это наполовину поражение. Я пытаюсь донести свои мысли до игроков», — цитирует Конте Mirror.
Ранее сам Конте показал пример боевого духа, устроив стычку с наставником «Челси» Томасом Тухелем после матча 2-го тура АПЛ (2:2).
- 19 августа 2022
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