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Дмитрий Селюк: у Березуцких получилось как у Лэмпарда в «Челси»

Дмитрий Селюк: у Березуцких получилось как у Лэмпарда в «Челси»
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе братьев Березуцких. По окончании прошлого сезона Алексей Березуцкий покинул пост наставника ЦСКА. Из тренерского штаба ушёл и Василий Березуцкий.

«Березуцкие абы куда не захотят пойти, а большие клубы их не зовут, потому что результат они особо не дают. Им надо практиковаться, ЦСКА они взяли слишком рано. Они хотели прийти в родной клуб, но получилось как у Лэмпарда в «Челси». Большой клуб сразу тренировать сложновато.

У них с деньгами всё в порядке, они столько лет получали неплохие зарплаты. Могут кайфовать от жизни и нигде не работать», — цитирует Селюка Legalbet.

В настоящее время оба специалиста остаются без работы. Пока неизвестно, где они продолжат карьеры.

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