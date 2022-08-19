Карраскаль: первую татуировку я сделал в 13 лет

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своей любви к татуировкам. Футболист признался, что первая татуировка появилась на его теле в возрасте 13 лет.
«С детских лет мне нравится тату-культура. Я смотрел на татуированных футболистов по телевизору, и мне это очень нравилось. Так что я с раннего возраста знал, что у меня тоже будут тату.
В каком возрасте сделал первую? В 13 лет. Я набил имя мамы на животе», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.
Напомним, 23-летний Карраскаль был арендован московским клубом до конца сезона-2021/2022 в зимнее трансферное окно. После этого команда приняла решение выкупить его контракт. За ЦСКА Хорхе уже успел провести 18 матчей, забить четыре гола и отдать три результативные передачи.
- 19 августа 2022
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