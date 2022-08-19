Аршак Корян перешёл из «Химок» в «Аланию»

Пресс-служба «Алании» сообщила, что полузащитник Аршак Корян перешёл в команду. Права на него принадлежат «Химкам», а за «Аланию» он будет выступать на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на один год.



За владикавказцев полузащитник будет выступать под 82-м номером. Корян — воспитанник московского «Локомотива», выступал за такие клубы, как «Витесс», «Локомотив», «Химки» и «Оренбург».



Игрок является победителем молодёжного первенства и обладателем Кубка Нидерландов, чемпионом и финалистом Кубка России. Нападающий провёл 16 матчей в составе молодёжной сборной России и отметился тремя голами. За сборную Армении Корян сыграл четыре матча.

В нынешнем сезоне «Аланию» возглавляет бывший тренер молодёжной команды «Ростова» Заур Тедеев.