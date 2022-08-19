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Новичок «Динамо» Карцев: цель — стать чемпионом РПЛ

Новичок «Динамо» Карцев: цель — стать чемпионом РПЛ
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Новичок «Динамо» Эден Карцев рассказал о своих целях в стане бело-голубых. Футболист заявил, что намерен стать чемпионом России.

«Почему мой трансфер оформляли так долго? Были небольшие проблемы, но сейчас всё решено, и я очень рад быть в «Динамо». Какие у меня здесь цели с клубом? Конечно, стать чемпионами!» — приводит слова Карцева «Спорт-экспресс».

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. (данные Transfermarkt).

В минувшем сезоне Эден, чей отец родился в белорусском Витебске, в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. На счету Карцева также три матча в составе сборной Израиля.

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