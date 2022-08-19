Радченко: «Зениту» нужно быть готовым даже к «Торпедо», которое находится внизу таблицы
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых в 6-м туре Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо». Игра пройдёт в воскресенье, 21 августа, в Санкт-Петербурге.
«Однозначно фаворитом этой встречи является «Зенит». У «Торпедо» поменялся тренер, теперь у команды начинается новый этап. Такое часто бывает: когда всё меняется, то у команды может быть всплеск.
Согласен с Семаком, который сказал, что «Зенит» теряет много очков с командами с низа турнирной таблицы. Подобное было и в прошлом сезоне, и в позапрошлом.
«Зениту» нужно быть готовым на сто процентов к каждому матчу, даже к «Торпедо», которое находится внизу таблицы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
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