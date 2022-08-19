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Брат Балотелли: Дзюба? Даже не представляю, кто этот парень

Брат Балотелли: Дзюба? Даже не представляю, кто этот парень
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Коррадо Балотелли, брат форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли, прокомментировал переход в турецкую команду 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы. Брат эпатажного итальянца признался, что понятия не имеет о том, кто такой Дзюба.

«Мне очень жаль, но я не слежу за футболом. Марио — мой сводный брат, так и есть, но я не сильно увлекаюсь футболом. И я никогда не слышал про Дзюбу, даже не представляю, кто этот парень. Так что не могу рассуждать об их связке с Марио», — приводит слова Балотелли «РБ Спорт».

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

Ранее экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пара Дзюба — Балотелли будет разрывать оборону соперников по чемпионату Турции.

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