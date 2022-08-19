Форвард «Зенита» Сергеев высказался в преддверии матча с «Торпедо»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо». Игра состоится в воскресенье, 21 августа, в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в своё время Сергеев выступал за «Торпедо» и даже стал в составе команды лучшим бомбардиром ФНЛ.

«Следующий матч у «Зенита» с «Торпедо»? Ха-ха, в «Торпедо» у меня много друзей. Мы встретимся с ними после матча, пообщаемся. Ну а на поле друзей нет, нам обязательно надо выиграть.

Поменялось многое — и в команде, и в руководстве. Кто не меняется, так это Артём Самсонов. Когда я пришёл в «Торпедо», он уже был там. Мы с ним до сих пор хорошо общаемся — созваниваемся, списываемся. Я ему говорю: «Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в ближайшем матче с «Зенитом». Это так, в шутку, конечно.

Слежу ли я за игрой «Торпедо»? Периодически смотрю, видел их последний матч, в котором они проиграли «Оренбургу». Раненый зверь опасен. Нам не надо думать о том, что «Торпедо» сейчас внизу таблицы. Важно самим показать хорошую игру.

На кого из игроков «Торпедо» стоит обратить особое внимание? На Самсонова (улыбается). Ну и вообще там много опытных игроков — Рязанцев, Лебеденко, Смольников. Это футболисты, поигравшие на очень хорошем уровне. Но обращать внимание лучше не на кого-то, а на команду в целом. Молодые ребята рядом с опытными тоже растут», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

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