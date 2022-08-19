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Глава Медиалиги: хочу, чтобы следующей афишей мечты была игра со «Спартаком»

Глава Медиалиги: хочу, чтобы следующей афишей мечты была игра со «Спартаком»
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Глава Медиалиги Николай Осипов высказался о своём прошлом в «Чертаново», а также будущих громких афишах в следующих стадиях Фонбет Кубка России.

«Вывеской мечты для меня стал матч 2DROTS и «Чертаново». Я сам являюсь воспитанником «Чертаново», начинал там свою футбольную жизнь. В этой спортшколе я был до девятого класса. Волей жребия случилось так, что школа, подарившая мне любовь к футболу, сыграла против ребят, которые дали мне вторую жизнь в футболе, но уже в качестве организатора. С «Чертаново» сыграли чемпионы медийной лиги. Это и было для меня противостоянием мечты.

Теперь как человек, который с детства болеет за «Спартак», я бы хотел, чтобы следующей афишей мечты было противостояние со «Спартаком»», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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