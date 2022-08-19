Чезаре Казадей стал игроком «Челси»
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19-летний итальянский полузащитник Чезаре Казадей перешёл в «Челси» из миланского «Интера», сообщает официальный сайт синих.
Контракт с футболистом подписан на шесть лет. Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила € 15 млн.
За основную команду «Интера» Казадей не выступал. Играя за молодёжный состав «нерадзурри» в прошлом сезоне, полузащитник в общей сложности провёл 40 матчей, забил 17 мячей и отдал пять голевых передач.
Казадей выступал за сборную Италии до 19 лет на чемпионате Европы, который прошёл этим летом. Его национальная команда на этом турнире дошла до полуфинала.
«Интер» в 1-м туре нового сезона Серии А переиграл «Лечче» — 2:1. В следующем матче команда сыграет со «Специей».
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