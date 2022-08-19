Создатель Медиалиги: мы утёрли нос критикам медиафутбола. Парни не теряются на профуровне

Создатель Медиалиги Николай Осипов высказался о влиянии любительского турнира на современный облик российского футбола.



«Не все понимают, но мы утёрли нос критикам медиафутбола. Мы хотели дать возможность ребятам, которые оказались на обочине профессионального футбола. Для них это шанс на вторую футбольную жизнь. Сейчас они обыгрывают профессионалов, доказывая своей игрой, что они отличные футболисты. В медийных командах есть ребята, которые просто любили футбол и играли в него во дворе, снимали прикольный контент. На фоне профессионалов они не теряются, их начинают узнавать. У парней из медиакоманд две профессии: футболист и блогер. Неизвестно, что больше поможет ребятам в жизни: их футбольное мастерство или небоязнь быть перед камерами и показывать часть своей жизни», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.