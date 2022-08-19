«Торпедо» объявило о назначении Савичева главным тренером

Николай Савичев стал главным тренером московского «Торпедо», сообщает пресс-служба чёрно-белых.
57-летний специалист ранее занимал в команде пост руководителя программы по развитию молодёжного футбола.
Также в тренерский штаб «Торпедо» вошли старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.
Вчера, 18 августа, было объявлено об увольнении бывшего главного тренера команды Александра Бородюка и назначении на пост президента чёрно-белых Ильи Геркуса.
«Торпедо» в пяти матчах нового сезона набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 21 августа, на «Газпром Арене» и начнётся в 17:30 мск.
- 19 августа 2022
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