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Глава Медиалиги оценил шансы «Амкала» и 2DROTS выиграть Кубок России

Глава Медиалиги оценил шансы «Амкала» и 2DROTS выиграть Кубок России
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Глава и основатель Медиалиги Николай Осипов оценил шансы «Амкала» и 2DROTS выиграть турнир Фонбет Кубка России по футболу.

«Это будет чудо. С другой стороны, все мы с детства любим историю про Золушку. Конечно, я и огромная армия болельщиков «Амкала» и 2DROTS будем держать кулачки, чтобы у ребят получилось выступить в финальной части Кубка России. Хочется, чтобы они сразились с командами РПЛ на больших стадионах чемпионата мира при большой аудитории. Мы все будем стараться этому способствовать, болеть и переживать за ребят. Я очень хочу в это верить», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ранее «Амкал» обыграл «Зоркий» в серии послематчевых пенальти, а 2DROTS был сильнее «Чертаново» — 3:0.

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