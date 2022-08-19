Глава Медиалиги: если «Амкал» и 2DROTS загорятся идеей быть в РПЛ, они там будут

Глава и основатель Медиалиги Николай Осипов рассказал о перспективах попадания команд «Амкал» и 2DROTS в Российскую Премьер-Лигу.



«Если ребята, создавшие «Амкал» и 2DROTS, загорятся идеей сделать профессиональную команду и достичь уровня РПЛ, у них это точно получится. Вопрос исключительно их желания. Они пять лет назад появились из ничего, играя на коробках, снимая всё на телефон. Ребята не могли мечтать, что окажутся на главных страницах всех спортивных СМИ. Если такие заряженные и идейные ребята поставят цель чего-то добиться, у них это получится. Уж в ком, а в Никите, Жене, Германе я точно не сомневаюсь. Имея минимум возможности и максимум желания, они добиваются того, что заставляют беседовать даже нас с вами», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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