Создатель Медиалиги рассказал, что РПЛ нужно позаимствовать у медиафутбола

Создатель и основатель Медиалиги Николай Осипов поделился мнением о том, что стоит Российской Премьер-Лиге перенять у медиафутбола.
«Открытость ребят привлекает не только журналистов, но и болельщиков. Профессиональному футболу и нужно позаимствовать эту открытость. Я очень благодарен Александру Соболеву и Георгию Джикии, которые уделяют медийному футболу свободное время, создали свою команду. Тому же Андрею Ещенко, который приходит и с удовольствием играет.
Своё свободное время они тратят не на рыбалку, которую, наверное, тоже очень сильно любят, а на медийную команду, которую создали. Я очень этому рад. Это лакмусовые бумажки, подтверждающие открытость и небоязнь показать всё то, что не чуждо обычному человеку. В медиафутболе абсолютно искренние эмоции. Здесь у людей нет боязни как-то глупо и нелепо выглядеть на камеру. Всё это спокойно может уйти в профессиональный футбол, чтобы влюбить в себя ещё больше людей», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 августа 2022
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