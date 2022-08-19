Женская команда «Зенита» потеряла очки с «Енисеем» и возродила интригу в чемпионате

Женская команда «Зенита» по футболу сыграла вничью с «Енисеем» в рамках перенесённого матча 8-го тура женской Суперлиги. Встреча состоялась сегодня, 19 августа, на стадионе «Смена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.
Встреча завершилась безголевой ничьей команд — 0:0. Стоит отметить, что для «Енисея» это первые набранные очки за последние пять матчей, в то время как «Зенит» побеждал в последних четырёх играх.
Результат сегодняшней встречи создаёт интригу в турнирной таблице чемпионата. На данный момент «Зенит» занимает первое место с 43 набранными очками. Две следующие строчки занимают «Локомотив» и ЦСКА — у них по 37 очков, но оба клуба также имеют матч в запасе. В своей следующей игре женская команда армейцев сыграет против «Звезды-2005», а железнодорожницы отправятся в гости к «Ростову».
Фанаты ярко встретили футболисток московского «Динамо»:
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