Мостовой: «Динамо» будет вдвойне обозлённым на «Спартак» после финала Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями перед московским дерби «Динамо» — «Спартак» в 6-м туре РПЛ.
«В матче с «Динамо» «Спартак» — небольшой фаворит: первое место, неплохой старт, много забивают. Есть Промес, который находится в хорошей форме. Динамовцы тоже неплохо выглядят, хотя многие начинают говорить, что играют сейчас хуже, чем в том году при Шварце. Не понимаю, почему? Ведь они также идут в пятёрке. Если удачно сыграют со «Спартаком», будут выше.
Также много слышу, что при Шварце было лучше, а при Йокановиче сейчас «Динамо» играет хуже. Во-первых, из «Динамо» ушёл Шиманьски. Во-вторых, динамовцы потеряли двух защитников, Бальбуэну и Варелу. Если говорить про игру, то я думаю, что все сейчас начнут вспоминать финал Кубка России. «Динамо» будет вдвойне обозлённым на «Спартак», будет дополнительный стимул на игру. Если динамовцы смогут перекрыть Промеса, то полдела уже будет сделано», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 19 августа 2022
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