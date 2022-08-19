«МЮ» сделает новое предложение «Аяксу» по Антони в размере € 100 млн

«Манчестер Юнайтед» собирается сделать «Аяксу» новое предложение по бразильскому вингеру Антони. Как сообщают журналисты издания Footmercato, в этот раз «красные дьяволы» готовы предложить сумму в размере € 100 млн, включая бонусы.



По сведениям инсайдеров, «Аякс» будет готов принять условия предложения. Ранее они уже заявляли о своём требовании получить за футболиста аналогичную сумму. Кроме того, нидерландцы уже начинают искать замену в случае ухода бразильца. Одними из кандидатов называются Джастин Клюйверт из «Ромы» и Хаким Зиеш из «Челси», который ранее выступал за эту команду.



В прошлом сезоне Антони принял участие в 33 встречах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

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