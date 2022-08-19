Хачатурянц подтвердил, что откроет детскую футбольную академию в Москве

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался об открытии новой футбольной академии в Москве, в котором ему будут помогать партнёры из туринского «Ювентуса».
«Я обещал сделать несколько вещей: обещал получить Fan ID — я его получил, за 14 минут. Партнёры у меня, которые занимаются школой «Ювентуса». Академия будет в Москве, площадка уже есть. Планирую открыть её уже осенью. Выбор площадки был за ребятами из «Ювентуса», а финансирование за мной. Я хочу остаться в футболе, детский футбол — это то, чем надо сейчас заниматься», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее появлялась информация, что Хачатурянц может возглавить московский «Спартак» вместо Леонида Федуна. В данный момент спортивный функционер занимается финансовой помощью в развитии детского футбола.
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
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