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«Селтик» ведёт переговоры по трансферу защитника «Рубина» Хакшабановича

«Селтик» ведёт переговоры по трансферу защитника «Рубина» Хакшабановича
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Шотландский футбольный клуб «Селтик» ведёт переговоры с казанским «Рубином» о возможном переходе черногорского вингера Сеада Хакшабановича, сообщает Sky Sports.

В Казани хотят продать игрока, но договорённости ни с одним клубом пока достигнуто не было. Хакшабанович провёл вторую половину сезона-2022/2023 в аренде в шведском «Юргордене», сейчас продолжает тренироваться в Швеции. Игрок, права на которого принадлежат «Рубину», отказывается возвращаться в Россию.

Напомним, Хакшабанович перешёл в казанский клуб летом прошлого года из шведского «Норрчёпинга». В сезоне-2022/2023, по результатам которого «Рубин» вылетел в Первую лигу, он провёл за эту команду 23 матча, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

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