«Челси» сделал предложение «Барселоне» по Обамеянгу в размере € 18 млн
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«Челси» сделал предложение «Барселоне» по трансферу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в размере € 18 млн. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
По сведениям инсайдера, в рамках сделки в обратном направлении отправится левый защитник «Челси» Маркос Алонсо, которого уже давно связывают с переходом в «Барселону». Несмотря на то что главный тренер сине-гранатовых Хави хотел бы оставить в команде габонского форварда, руководство, скорее всего, решит продать игрока для дальнейшей регистрации новичков в испанской Примере.
Контракт Обамеянга с каталонцами действует до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне футболист сыграл за «Барселону» 24 матча во всех турнирах и забил 13 голов.
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