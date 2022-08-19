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«Крылья Советов» и «Факел» не выявили победителя в первом матче 6-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Факел» не выявили победителя в первом матче 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 19 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». Встреча прошла на «Самара Арене» и завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

Оба гола в этой встрече пришлись на второй тайм. На 61-й минуте отличился форвард «Крыльев» Максим Глушенков — он пробил в дальний нижний угол ворот соперника из пределов чужой штрафной. Однако уже через четыре минуты «Факелу» удалось отыграться. Вышедший на замену нападающий воронежцев Максим Максимов после подачи с угла поля головой отправил мяч в ворота самарцев.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
19 августа 2022, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Глушенков – 61'   1:1 Максимов – 65'

Таким образом, после шести туров в активе «Крыльев Советов» шесть очков, «Факел» набрал четыре. В следующем матче самарцы встретятся с грозненским «Ахматом», а воронежцы — с московским «Спартаком».

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